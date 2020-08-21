Макгрегор намекнул на возобновление карьеры

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор намекнул на возможность возобновления карьеры.

«За кулисами в ожидании выхода на один из самых больших боёв в моей жизни! Макгрегор / Диаз II. Вау! Может, есть ещё…» — написал в Instagram Макгрегор, прикрепив фото из раздевалки перед поединком четырёхлетней давности.

32-летний ирландец объявил о завершении карьеры в июне 2020 года. Свой последний поединок Макгрегор провёл 19 января на турнире UFC 251, нокаутировав за 40 секунд американца Дональда Серроне.

Ранее Нурмагомедов рассказал, на каких условиях может дать реванш Макгрегору.