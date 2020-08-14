Нурмагомедов рассказал, на каких условиях может дать реванш Макгрегору

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что экс-чемпиону промоушена в двух дивизионах Конору Макгрегору необходимо победить Дастина Порье, чтобы заслужить реванш с ним.
Нурмагомедов рассказал, на каких условиях может дать реванш Макгрегору
  • РИА Новости

«Если реально посмотреть на вещи, если с Сен-Пьером мы не подерёмся, то я бы встретился с любым соперником, который побьёт Порье. Подерусь с ним в следующем бою. Если удастся договориться с Жоржем, то дерусь с ним. В последний раз он проигрывал в 2007 году, моя карьера началась в 2008-м. Не думаю, что у них будет возможность устроить такой громкий бой в будущем. Если Конор вернётся и победит Дастина, то подерусь с ним. Сейчас претендент номер один — Порье», — заявил Нурмагомедов.

В первом бою с Макгрегором, который проходил в октябре 2018 года на турнире UFC 229, россиянин одержал досрочную победу удушающим приёмом. 

Ранее Нурмагомедов высмеял ведущего на пресс-конференции.

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