Малафеев поделился семейными хлопотами из-за начала учебного года

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев рассказал, как собирает своих детей в школу.

Ветеран футбола написал в своём Instagram, что активно готовится к 1 сентября ещё с начала августа, а потому успел без спешки купить всё необходимое.

«После самоизоляции и летних каникул детям особенно сложно вернуться в рабочий режим и настроиться на учёбу. Но ещё есть время, чтобы прийти в тонус. В нашей семье все в боевой готовности и с позитивным настроем», — отметил Малафеев.

Он пояснил, что летом в их семье детям даются некоторые послабления в режиме: иногда они могут допоздна смотреть фильмы или заиграться в настольные игры, но в целом придерживаются чёткого режима.

Первая жена экс-голкипера Марина погибла в 2011 году в автоаварии. От этого брака он воспитывает дочь Ксению и сына Максима, а также сына Алекса, которого ему родила вторая супруга Екатерина.

«Спорт никто не отменял. Мальчишки все лето тренировались, а Ксюша занималась музыкой, писала стихи и песни, ездила на «Перезагрузку» в Любогорье. Намного проще начать учиться, если не бездельничал всё лето», — добавил Малафеев.

Ранее сообщалось, что дочери Малафеева грозит до 15 лет лишения свободы.