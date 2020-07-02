Дочери Малафеева грозит до 15 лет лишения свободы

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Несовершеннолетняя Ксения Малафеева, дочь бывшего голкипера «Зенита» Вячеслава Малафеева, обвиняется в торговле наркотическими веществами.
Дочери Малафеева грозит до 15 лет лишения свободы
  • РИА Новости

«Куйбышевский районный суд города Санкт-Петербурга постановил поместить в стационар Ксению Малафееву для проведения судебно-психиатрической экспертизы. Данное постановление вынесено в рамках предварительного следствия. Малафеева обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ», — гласит сообщение объединённой пресс-службы судов в Telegram-канале.

По статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков Малафеевой грозит до 15 лет лишения свободы. Её отец на протяжении всей карьеры, с 1999 по 2016 год, выступал за петербургский «Зенит». Сейчас 41-летний экс-футболист занимается бизнесом, ему принадлежит агентство недвижимости. 

Ранее сообщалось, что «Зенит» рассматривает Аршавина в качестве будущего спортивного директора клуба.

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