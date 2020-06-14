СМИ: «Зенит» рассматривает Аршавина в качестве будущего спортивного директора клуба

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Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин через год может стать спортивным директором петербургского клуба.
СМИ: «Зенит» рассматривает Аршавина в качестве будущего спортивного директора клуба
  • © Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин в своём Telegram-канале. По информации источника, бывший футболист рассматривается как кандидат на замену спортивному директору «Зенита» Хавьеру Рибальте, чей контракт рассчитан до июля 2021 года.

В качестве игрока Аршавин выступал за питерцев с 1999 по 2008 год, а также в 2012-м и с 2013-го по 2015-й.

Ранее Аршавин занял должность Малафеева в «Зените».

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