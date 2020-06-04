Аршавин занял должность Малафеева в «Зените»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин вошёл в спортивный департамент клуба, сменив бывшего партнёра по команде Вячеслава Малафеева.

«Малафеев сказал, что только с «Зенитом» связывает свою жизнь, но не получилось. На его место в спортивный департамент взяли уже Аршавина. Андрей будет заниматься поиском игроков. Он не подсидел Малафеева. Об уходе Вячеслава все знали уже в ноябре», — сказал известный комментатор Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

После завершения спортивной карьеры Аршавин трудился экспертом и комментатором на телеканале «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что главный тренер «Арсенала» обсудил с Аршавиным возможный трансфер Азмуна из «Зенита».