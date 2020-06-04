Аршавин занял должность Малафеева в «Зените»
- РИА Новости
«Малафеев сказал, что только с «Зенитом» связывает свою жизнь, но не получилось. На его место в спортивный департамент взяли уже Аршавина. Андрей будет заниматься поиском игроков. Он не подсидел Малафеева. Об уходе Вячеслава все знали уже в ноябре», — сказал известный комментатор Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
После завершения спортивной карьеры Аршавин трудился экспертом и комментатором на телеканале «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, что главный тренер «Арсенала» обсудил с Аршавиным возможный трансфер Азмуна из «Зенита».