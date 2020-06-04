СМИ: Главный тренер «Арсенала» обсудил с Аршавиным возможный трансфер Азмуна из «Зенита»

Лондонский футбольный клуб «Арсенал» заинтересован в приобретении форварда петербургского «Зенита» Сердара Азмуна.

Как сообщает AreaNapoli, главный тренер «канониров» Микель Артета уже обсудил возможный трансфер со своим бывшим партнёром по «Арсеналу» Андреем Аршавиным, который на данный момент является советником генерального директора «Зенита» по молодёжному футболу.

До этого в прессе появлялась информация об интересе к Азмуну со стороны «Наполи» и «Милана».

Азмун выступает за «Зенит» с января 2019 года, он записал в свой актив 26 забитых мячей и десять голевых передач в 45 матчах за сине-бело-голубых.

Ранее бывший полузащитник сборной Италии Клаудио Маркизио объяснил, почему перешёл из «Ювентуса» в «Зенит».