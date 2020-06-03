Маркизио объяснил, почему перешёл из «Ювентуса» в «Зенит»

Бывший полузащитник сборной Италии Клаудио Маркизио рассказал, почему принял решение перейти в петербургский «Зенит» после ухода из туринского «Ювентуса».

«Основная причина заключается не только в том, что дали мне «Ювентус» и все его болельщики. Я перешел в «Зенит», чтобы не предавать туринский клуб. Это и стало главной причиной», — цитирует Маркизио Tuttosport.

Кроме того, он отметил, что также хотел попробовать силы в новом для него чемпионате. По его словам, это стало определённым опытом для него и его семьи.

Маркизио выступал за «Зенит» в сезоне-2018/19, проведя за команду 15 матчей и забив два мяча. До этого 12 лет играл за туринский «Ювентус», в составе которого стал семикратным чемпионом Италии и четырёхкратным обладателем Кубка страны.

Ранее тренер Рашид Рахимов выразил мнение, что в РПЛ ждали большего от Маркизио и Андре Шюррле.