Суд освободил Роналдиньо из-под домашнего ареста

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо был освобождён из-под домашнего ареста.

Как сообщает ABC Color, суд освободил Роналдиньо и его брата Роберто де Ассиша из-под домашнего ареста, они могут вернуться в Бразилию. Они также были оштрафованы суммарно на $200 тыс.

Отмечается, что де Ассиша приговорили к двум годам условно, он должен будет регулярно отмечаться в судебных органах своей страны.

Прославленный футболист и его брат были арестованы в начале марта при попытке въехать в Парагвай с фальшивыми документами.

Ранее сообщалось, что СМИ назвали причину потасовки с участием футболиста МЮ Магуайра в Греции.