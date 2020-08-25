Суд освободил Роналдиньо из-под домашнего ареста

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Легендарный бразильский футболист Роналдиньо был освобождён из-под домашнего ареста.
Суд освободил Роналдиньо из-под домашнего ареста
  • Reuters

Как сообщает ABC Color, суд освободил Роналдиньо и его брата Роберто де Ассиша из-под домашнего ареста, они могут вернуться в Бразилию. Они также были оштрафованы суммарно на $200 тыс.

Отмечается, что де Ассиша приговорили к двум годам условно, он должен будет регулярно отмечаться в судебных органах своей страны. 

Прославленный футболист и его брат были арестованы в начале марта при попытке въехать в Парагвай с фальшивыми документами.

Ранее сообщалось, что СМИ назвали причину потасовки с участием футболиста МЮ Магуайра в Греции.

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