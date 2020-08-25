Суд освободил Роналдиньо из-под домашнего ареста
- Reuters
Как сообщает ABC Color, суд освободил Роналдиньо и его брата Роберто де Ассиша из-под домашнего ареста, они могут вернуться в Бразилию. Они также были оштрафованы суммарно на $200 тыс.
Отмечается, что де Ассиша приговорили к двум годам условно, он должен будет регулярно отмечаться в судебных органах своей страны.
Прославленный футболист и его брат были арестованы в начале марта при попытке въехать в Парагвай с фальшивыми документами.
Ранее сообщалось, что СМИ назвали причину потасовки с участием футболиста МЮ Магуайра в Греции.