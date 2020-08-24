ESPN: Тьяго Силва подпишет двухлетний контракт с «Челси»

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Бразильский защитник Тьяго Силва, который стал свободным агентом после окончания контракта с французским футбольным клубом ПСЖ, подпишет соглашение с английским «Челси».
ESPN: Тьяго Силва подпишет двухлетний контракт с «Челси»
  • Reuters

Как сообщает ESPN, по возвращении в Париж из Лиссабона после финального матча Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1) игрок поговорит с главным тренером лондонской команды Фрэнком Лэмпардом.

Отмечается, что бразилец ещё хочет выступать на европейском уровне в течение трёх или четырёх лет, поэтому выразил желание подписать контракт минимум на два года. Клуб на это согласился. 

Тьяго Силва перешёл в ПСЖ в июле 2012 года. В составе парижской команды он провёл 315 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 мячей и сделал пять результативных передач.

Ранее Силва извинился перед болельщиками ПСЖ за поражение в финале Лиги чемпионов.

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