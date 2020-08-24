Глава судейского комитета РФС назвал недопустимыми заявления руководителя «Уфы»

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Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц прокомментировал слова председателя совета директоров клуба «Уфа» Ростислава Мурзагулова о возможном снятии клуба с чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).
Глава судейского комитета РФС назвал недопустимыми заявления руководителя «Уфы»
  • РИА Новости

«Слова главы «Уфы» — это однозначно перебор. Никакого полиграфа Вилков точно проходить не будет! Не вижу для этого никаких оснований. Считаю, что такие заявления делаются на эмоциях. При этом они безответственны! Ведь клуб — это и болельщики, и люди, которые переживают за команду. И говорить про снятие… безответственно», — приводит слова Хачатурянца «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что намерен встретиться либо по видеосвязи поговорить с акционерами всех клубов РПЛ и провести разъяснительную работу по поводу деятельности судейского комитета, тех изменений, которые сейчас происходят.

«Заявления главы «Уфы» просто недопустимы! Никакими эмоциями такие слова оправдать нельзя. Я вообще считаю, что в последних турах судьи работают безупречно», — добавил глава судейского комитета.

После матча четвёртого тура РПЛ с «Ростовом» председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов раскритиковал работу арбитра матча и пригрозил возможным снятием команды с чемпионата.

Ранее сообщалось, что «Уфа» готовит обращение в РФС по судейству матча РПЛ с «Ростовом».

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