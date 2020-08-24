«Бостон» стал первым участником второго раунда плей-офф НБА 

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«Бостон Селтикс» обыграл «Филадельфию Сиксерс» в четвёртом матче серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Бостон» стал первым участником второго раунда плей-офф НБА 
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 110:106.

Самым результативным игроком матча в составе «Селтикс» стал Кемба Уокер, который набрал 32 очка. Дабл-дабл из 28 очков и 15 подборов оформил его партнёр по команде Джейсон Тейтум.

У «Севенти Сиксерс» дабл-даблом из 30 очков и 10 подборов отметился Джоэл Эмбиид. 20 очков в свой актив записал его одноклубник Тобиас Харрис, а также дабл-дабл из 12 очков и 10 подборов у «Филадельфии» на счету Эла Хорфорда.

Таким образом, «Бостон» выиграл серию со счётом 4:0 и стал первым участником второго раунда плей-офф НБА.

Ранее сообщалось, что «Милуоки Бакс» обыграл «Орландо Мэджик» и повёл в серии плей-офф НБА.

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