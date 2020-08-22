«Милуоки» обыграл «Орландо» и повёл в серии плей-офф НБА

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«Милуоки Бакс» одержал победу над «Орландо Мэджик» в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Милуоки» обыграл «Орландо» и повёл в серии плей-офф НБА
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 121:107 в пользу «Бакс».

В составе «Милуоки» дабл-дабл из 35 очков и 11 подборов оформил Яннис Адетокумбо. Ещё 17 очков в активе Криса Миддлтона. Брук Лопес набрал 16 очков, а Эрик Блэдсо — 14.

За «Орландо» 24 очка набрал Ди Джей Огастин. По 20 очков в свой актив записали Никола Вучевич и Терренс Росс.

Счёт в серии до четырёх побед стал 2:1 в пользу «Милуоки» четвёртая игра состоится 24 августа.

Ранее сообщалось, что трипл-дабл Дончича не спас «Даллас» от поражения в матче плей-офф НБА с «Клипперс».

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