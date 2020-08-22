Трипл-дабл Дончича не спас «Даллас» от поражения в матче плей-офф НБА с «Клипперс»

Короткая ссылка
В третьем матче серии плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» обыграли «Даллас Маверикс».
Трипл-дабл Дончича не спас «Даллас» от поражения в матче плей-офф НБА с «Клипперс»
  • Reuters
  • © Ashley Landis/Pool Photo-USA TODAY Sports

Матч, проходивший в «И-Эс-Пи-Эн Вайд Уорлд оф Спортс» в пригороде Орландо, завершился со счётом 130:122 в пользу «Клипперс».

В составе победителей 36 очков, девять подборов и восемь передач сделал Кавай Леонард. У «Далласа» 34 очка и 13 подборов у Кристапса Порзингиса, Лука Дончич сделал трипл-дабл — 13 очков, десять подборов и десять передач.

Счёт в серии стал 2:1 в пользу «Клипперс».

Ранее «Торонто» одержал третью победу над «Бруклином» в серии плей-офф НБА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить