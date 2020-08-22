Трипл-дабл Дончича не спас «Даллас» от поражения в матче плей-офф НБА с «Клипперс»

В третьем матче серии плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» обыграли «Даллас Маверикс».

Матч, проходивший в «И-Эс-Пи-Эн Вайд Уорлд оф Спортс» в пригороде Орландо, завершился со счётом 130:122 в пользу «Клипперс».

В составе победителей 36 очков, девять подборов и восемь передач сделал Кавай Леонард. У «Далласа» 34 очка и 13 подборов у Кристапса Порзингиса, Лука Дончич сделал трипл-дабл — 13 очков, десять подборов и десять передач.

Счёт в серии стал 2:1 в пользу «Клипперс».

Ранее «Торонто» одержал третью победу над «Бруклином» в серии плей-офф НБА.