Трипл-дабл Дончича не спас «Даллас» от поражения в матче плей-офф НБА с «Клипперс»
- Reuters
- © Ashley Landis/Pool Photo-USA TODAY Sports
Матч, проходивший в «И-Эс-Пи-Эн Вайд Уорлд оф Спортс» в пригороде Орландо, завершился со счётом 130:122 в пользу «Клипперс».
В составе победителей 36 очков, девять подборов и восемь передач сделал Кавай Леонард. У «Далласа» 34 очка и 13 подборов у Кристапса Порзингиса, Лука Дончич сделал трипл-дабл — 13 очков, десять подборов и десять передач.
Счёт в серии стал 2:1 в пользу «Клипперс».
Ранее «Торонто» одержал третью победу над «Бруклином» в серии плей-офф НБА.