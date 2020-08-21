«Торонто» одержал третью победу над «Бруклином» в серии плей-офф НБА

Клуб «Торонто Рэпторс» одержал победу над «Бруклин Нетс» в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счётом 117:92 в пользу действующих чемпионов НБА.

В составе «Торонто» 26 очков набрал Паскаль Сиакам. Ещё 22 очка в активе Фреда Ванвлита. Серж Ибака оформил дабл-дабл из 20 очков и 13 подборов.

За «Бруклин» 23 очка набрал Тайлер Джонсон.

Счёт в серии до четырёх побед стал 3:0 в пользу «Рэпторс». Четвёртая игра состоится 24 августа.

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» обыграли «Портленд», сравняв счёт в серии плей-офф НБА.