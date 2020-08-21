«Лейкерс» обыграли «Портленд», сравняв счёт в серии плей-офф НБА

Во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» одержали победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Встреча, проходившая в «И-Эс-Пи-Эн Вайл Уорлд оф Спортс» в пригороде Орландо, завершилась победой «Лейкерс» со счётом 111:88.

В составе «Лос-Анджелеса» 31 очко и 11 подборов набрал Энтони Дэвис. Леброн Джеймс набрал наименьшее количество очков в карьере в победном для его команды матче плей-офф. На счету 35-летнего форварда десять очков, семь передач и шесть подборов.

У «Портленда» 18 очков набрал Дэмьен Лиллард, покинувший площадку в третьей четверти встречи из-за травмы пальца.

Счёт в серии стал 1:1.

Ранее сообщалось, что «Майами» увеличил преимущество в серии плей-офф НБА с «Индианой».