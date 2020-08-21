«Лейкерс» обыграли «Портленд», сравняв счёт в серии плей-офф НБА

Короткая ссылка
Во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» одержали победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс».
«Лейкерс» обыграли «Портленд», сравняв счёт в серии плей-офф НБА
  • Reuters
  • © Kim Klement-USA TODAY Sports

Встреча, проходившая в «И-Эс-Пи-Эн Вайл Уорлд оф Спортс» в пригороде Орландо, завершилась победой «Лейкерс» со счётом 111:88.

В составе «Лос-Анджелеса» 31 очко и 11 подборов набрал Энтони Дэвис. Леброн Джеймс набрал наименьшее количество очков в карьере в победном для его команды матче плей-офф. На счету 35-летнего форварда десять очков, семь передач и шесть подборов.

У «Портленда» 18 очков набрал Дэмьен Лиллард, покинувший площадку в третьей четверти встречи из-за травмы пальца.

Счёт в серии стал 1:1.

Ранее сообщалось, что «Майами» увеличил преимущество в серии плей-офф НБА с «Индианой».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить