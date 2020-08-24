Полиция Парижа задержала шесть человек после финала Лиги чемпионов
- Reuters
Об этом сообщается в Twitter-аккаунте префектуры полиции. Кроме того, отмечается, что правоохранительные органы задержали мужчину, напавшего на человека, который находился в автомобиле.
В финале Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Бавария» обыграла ПСЖ со счётом 1:0 благодаря голу Кингсли Комана и стала шестикратным победителем турнира.
Ранее сообщалось, что полиция Парижа применила слезоточивый газ при разгоне болельщиков после финала ЛЧ.