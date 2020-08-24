Полиция Парижа задержала шесть человек после финала Лиги чемпионов

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Полиция Парижа задержала шесть человек на Елисейских полях, где собрались болельщики в день финала футбольной Лиги чемпионов между французским ПСЖ и мюнхенской «Баварией».
Полиция Парижа задержала шесть человек после финала Лиги чемпионов
  • Reuters

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте префектуры полиции. Кроме того, отмечается, что правоохранительные органы задержали мужчину, напавшего на человека, который находился в автомобиле.

В финале Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Бавария» обыграла ПСЖ со счётом 1:0 благодаря голу Кингсли Комана и стала шестикратным победителем турнира.

Ранее сообщалось, что полиция Парижа применила слезоточивый газ при разгоне болельщиков после финала ЛЧ.

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