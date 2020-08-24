Полиция Парижа применила слезоточивый газ при разгоне болельщиков после финала ЛЧ

Полиция применила слезоточивый газ на Елисейских полях в Париже, где собрались болельщики в день финала футбольной Лиги чемпионов между французским ПСЖ и мюнхенской «Баварией».

Как сообщает РИА Новости, Елисейские поля стали одной из точек сбора болельщиков в столице Франции, хотя там запрещены массовые собрания из-за пандемии коронавируса. Кроме того, власти страны много раз заявляли о необходимости носить маски, в том числе на Елисейских полях, а также призывали к соблюдению дистанции.

При этом на Елисейских полях не было возможности соблюдать социальную дистанцию из-за большого количества собравшихся.

Также после окончания игры фанаты начали жечь фаеры и взрывать петарды, а полиция применила слезоточивый газ для разгона болельщиков, в итоге толпа начала разбегаться.

В финале Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Бавария» обыграла ПСЖ со счётом 1:0 благодаря голу Кингсли Комана и стала шестикратным победителем турнира.

Ранее главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик заявил, что его команда сыграла очень здорово в финале ЛЧ.