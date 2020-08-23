Билялетдинов не удивится ничьей в матче «Спартак» — «Локомотив»

Известный тренер Ринат Билялетдинов не видит фаворита в матче «Спартак» — «Локомотив» в четвёртом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

По его мнению, железнодорожники располагают более стабильным составом.

«Там есть новички, но сейчас они почти не играли. А ключевые игроки по-прежнему те же. Поэтому сыгранность здесь в пользу «Локомотива». «Спартак» ещё находится в поиске своей игры, что делает его непредсказуемым. Это уже преимущество красно-белых. В целом же, прорвать в воскресном матче может и тех, и других. С равной вероятностью. Поэтому победить имеет шанс любая из этих команд. Но не удивлюсь и ничьей», — приводит слова специалиста газета «Известия».

Ранее Анатолий Бышовец вспомнил, как обыграл «Спартак» четыре раза за сезон.