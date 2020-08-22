Бышовец вспомнил, как обыграл «Спартак» четыре раза за сезон

Бывший главный тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец вспомнил, как «Локомотив» под его руководством четыре раза за сезон обыграл «Спартак».

«При мне «Локомотив» в 2007-м четырежды за сезон обыграл «Спартак»: дважды — в полуфинале Кубка России и дважды — в чемпионате. А последняя встреча и вовсе закончилась со счётом 4:3. Такой результат можно назвать исключительным, ведь красно-белые редко кому уступают даже два раза за сезон. Что бы там ни говорили, это дерби, и футболисты всегда проводят его с высоким уровнем самоотдачи», — заявил Бышовец в интервью RT.

Ранее Валерий Кечинов высказался о потере Зелимханом Бакаевым места в стартовом составе «Спартака» перед матчем с «Локомотивом».