Бышовец вспомнил, как обыграл «Спартак» четыре раза за сезон

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец вспомнил, как «Локомотив» под его руководством четыре раза за сезон обыграл «Спартак».
Бышовец вспомнил, как обыграл «Спартак» четыре раза за сезон
  • © РИА Новости / Владимир Родионов

«При мне «Локомотив» в 2007-м четырежды за сезон обыграл «Спартак»: дважды — в полуфинале Кубка России и дважды — в чемпионате. А последняя встреча и вовсе закончилась со счётом 4:3. Такой результат можно назвать исключительным, ведь красно-белые редко кому уступают даже два раза за сезон. Что бы там ни говорили, это дерби, и футболисты всегда проводят его с высоким уровнем самоотдачи», — заявил Бышовец в интервью RT.

Ранее Валерий Кечинов высказался о потере Зелимханом Бакаевым места в стартовом составе «Спартака» перед матчем с «Локомотивом».

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