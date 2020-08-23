Мбаппе о предстоящем финале Лиги чемпионов: вот поэтому я и пришёл в ПСЖ

Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе поделился ожиданиями от матча с мюнхенской «Баварией» в финале Лиги чемпионов УЕФА.

«Вот поэтому я и пришел в этот клуб. Чтобы войти в историю своей страны. Завтра у нас будет хорошая возможность для этого. С тех пор, как я перешёл в ПСЖ в 2017 году, мы испытали несколько разочарований. Сейчас мы в финале, что доказывает, что мы никогда не сдавались. Победа была бы фантастическим ответом на эти разочарования. Это и было моей миссией, когда я переходил сюда. Победа в Лиге чемпионов стала бы большим достижением», — приводит слова Мбаппе GFFN.

Финал Лиги чемпионов сезона-2019/20 между ПСЖ и «Баварией» состоится в Лиссабоне на «Эстадио Ла Луш» 23 августа. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Ранее Томас Тухель рассказал, в чём у «Баварии» будет преимущество над ПСЖ в финале Лиги чемпионов.