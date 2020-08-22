Житник назвал ошибкой переход Ковальчука в «Вашингтон»

Олимпийский чемпион по хоккею Алексей Житник прокомментировал выступление форварда «Вашингтон Кэпиталз» Ильи Ковальчука в плей-офф-2020.

«В своё время я играл с этим мастером в НХЛ в «Атланте» и в Суперлиге в «Ак Барсе». Знаю его сильный и амбициозный характер. В «Вашингтоне» он получил эпизодическую роль в третьем-четвёртом звене, что изначально обрекало его на все эти нули даже по броскам. Может, менеджмент приобретал Ковальчука на большинство. Тогда вопросы к тренерам, которого такого шанса Илье в общем-то не дали. Ковальчук пошёл на риск, чтобы реализовать свою мечту с Тройным золотым клубом. Однако теперь понятно, что тот переход был ошибкой. Отрезок в «Монреале» был очень ярким, потому не удивлюсь, если канадцы предложат Ковальчуку контракт. Любой молодой команде нужны два-три опытных хоккеиста. Так что ошибка при желании может быть исправлена», — цитирует Житника Russia-Hockey.ru.

В плей-офф сезона-2019/2020 Ковальчук провёл восемь матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

Ранее «Вашингтон» разгромно проиграл «Айлендерсу» и вылетел из плей-офф Кубка Стэнли.