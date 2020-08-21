Юран объяснил, какие страны выиграют от упрощения процесса смены футбольного гражданства

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Бывший тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран предположил, что упрощение смены спортивного гражданства сыграет на руку небольшим сборным.
Юран объяснил, какие страны выиграют от упрощения процесса смены футбольного гражданства
  • © Пресс-служба ФК «Химки»

«Например, это будет полезно Люксембургу или Швейцарии, которые всегда стараются натурализовывать игроков. Но для стран с историей, где всё нормально с футболистами, будет неважно, три матча или один. Для таких грандов, как Франция или Германия, это будет непринципиально. Вряд ли это как-то улучшит или ухудшит ситуацию. Конечно, это нововведение даст дополнительный шанс спортсмену заиграть за национальную команду. Ему не нужно будет бояться того, что он станет невостребованным после одного матча», — сказал Юран в разговоре с RT.

В СМИ появилась информация о том, что Международная федерация футбола (ФИФА) намерена упростить правила смены спортивного гражданства. Игрок сможет перейти в другую сборную, если провёл не более трёх матчей за первую национальную команду.

Нововведение будет обсуждаться 18 сентября на конгрессе ФИФА.

Ранее известный тренер Анатолий Бышовец назвал положительный пример натурализации в России.

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