Юран объяснил, какие страны выиграют от упрощения процесса смены футбольного гражданства

Бывший тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран предположил, что упрощение смены спортивного гражданства сыграет на руку небольшим сборным.

«Например, это будет полезно Люксембургу или Швейцарии, которые всегда стараются натурализовывать игроков. Но для стран с историей, где всё нормально с футболистами, будет неважно, три матча или один. Для таких грандов, как Франция или Германия, это будет непринципиально. Вряд ли это как-то улучшит или ухудшит ситуацию. Конечно, это нововведение даст дополнительный шанс спортсмену заиграть за национальную команду. Ему не нужно будет бояться того, что он станет невостребованным после одного матча», — сказал Юран в разговоре с RT.

В СМИ появилась информация о том, что Международная федерация футбола (ФИФА) намерена упростить правила смены спортивного гражданства. Игрок сможет перейти в другую сборную, если провёл не более трёх матчей за первую национальную команду.

Нововведение будет обсуждаться 18 сентября на конгрессе ФИФА.

Ранее известный тренер Анатолий Бышовец назвал положительный пример натурализации в России.