Бышовец привёл Фернандеса в качестве положительного примера натурализации

Известный тренер Анатолий Бышовец назвал положительный пример натурализации в сборной России.

«Он действительно усилил нашу команду. Поэтому это вопрос к главному тренеру сборной, насколько ему необходимы новые натурализованные игроки. Вместе с тем не думаю, что после введения правила последует массовый переход в нашу национальную команду. Случай Фернандеса единичный, и вряд ли смена спортивного гражданства станет правильным решением сразу для многих футболистов», — заявил Бышовец в разговоре с RT.

В СМИ появилась информация о том, что Международная федерация футбола (ФИФА) намерена упростить правила смены спортивного гражданства. Игрок сможет перейти в другую сборную, если провёл не более трёх матчей за первую национальную команду.

Ранее Вячеслав Колосков предположил, кому будет выгодна упрощённая смена футбольного гражданства.