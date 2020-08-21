Колосков предположил, что упрощённая смена футбольного гражданства будет выгодна только клубам

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков объяснил, как упрощённые правила натурализации игроков скажутся на российском футболе.

«Да кто сюда приедет? Точно не хорошие игроки. Думаю, что это прежде всего будет выгодно клубам, они получат возможность натурализовывать второстепенных футболистов, которые не в состоянии выступать за свои сборные», — заявил Колосков в разговоре с RT.

В СМИ появилась информация о том, что Международная федерация футбола (ФИФА) намерена упростить правила смены спортивного гражданства. Игрок сможет перейти в другую сборную, если провёл не более трёх матчей за первую национальную команду.

Нововведение будет обсуждаться 18 сентября на конгрессе ФИФА.

Ранее Сергей Юран рассказал, почему упрощение процесса смены спортивного гражданства может негативно сказаться на российском футболе.