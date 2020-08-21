Юран об упрощении натурализации: для России в этом ничего хорошего нет

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Бывший тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран рассказал, почему упрощение процесса смены спортивного гражданства может негативно сказаться на российском футболе.
Юран об упрощении натурализации: для России в этом ничего хорошего нет
  • РИА Новости

«Для России ничего в этом хорошего нет. Давайте тогда закроем детские школы и всех натурализуем. Нам нужно воспитывать молодёжь, чтобы болельщики приходили на трибуны и радовались за своих игроков. Всё-таки у нас богатые футбольные традиции. Желающих перейти в нашу сборную, может, будет и много, но, прежде чем идти на смену спортивного гражданства, нужно чётко понимать, что чего она нужна», — отметил Юран в разговоре с RT.

В СМИ появилась информация о том, что Международная федерация футбола (ФИФА) намерена упростить правила смены спортивного гражданства. Игрок сможет перейти в другую сборную, если провёл не более трёх матчей за первую национальную команду.

Нововведение будет обсуждаться 18 сентября на конгрессе ФИФА.

Ранее Анатолий Бышовец поделился мнением о возможных изменениях в правилах смены футбольного гражданства.

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