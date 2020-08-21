Бышовец о смене спортивного гражданства: необходимо соблюдать последовательность

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о возможных изменениях в правилах смены футбольного гражданства.

«Текучки, конечно, быть не должно. Необходимо соблюдать последовательность и принципиальность в этом вопросе, потому что иначе зачем вообще нужны сборные? Попробовал, не понравилось — вернулся. Это неправильно. Такие решения должны быть окончательными», — сказал Бышовец в разговоре с RT.

В СМИ появилась информация о том, что Международная федерация футбола (ФИФА) намерена упростить правила смены спортивного гражданства. Игрок сможет перейти в другую сборную, если провёл не более трёх матчей за первую национальную команду.

Кроме того, он будет иметь право вернуться в первую сборную, если не был заигран за вторую.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался против упрощения правил смены футбольного гражданства.