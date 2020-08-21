Бышовец о смене спортивного гражданства: необходимо соблюдать последовательность

Короткая ссылка
Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о возможных изменениях в правилах смены футбольного гражданства.
Бышовец о смене спортивного гражданства: необходимо соблюдать последовательность
  • РИА Новости

«Текучки, конечно, быть не должно. Необходимо соблюдать последовательность и принципиальность в этом вопросе, потому что иначе зачем вообще нужны сборные? Попробовал, не понравилось — вернулся. Это неправильно. Такие решения должны быть окончательными», — сказал Бышовец в разговоре с RT.

В СМИ появилась информация о том, что Международная федерация футбола (ФИФА) намерена упростить правила смены спортивного гражданства. Игрок сможет перейти в другую сборную, если провёл не более трёх матчей за первую национальную команду.

Кроме того, он будет иметь право вернуться в первую сборную, если не был заигран за вторую.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался против упрощения правил смены футбольного гражданства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить