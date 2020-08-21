Колосков против упрощения процесса смены спортивного гражданства футболистов
- РИА Новости
«Лично я против таких нововведений. Всё-таки каждая федерация должна воспитывать собственных футболистов, которые будут защищать честь своей страны, той, где они родились и где в них были вложены большие средства. А это какая-то ерунда. Получается, чтобы несколько раз поменять сборную, футболисту необходимо сменить паспорт, а это тоже неправильно. Поэтому если ФИФА примет такое решение, то оно будет ошибочным», — отметил Колосков в разговоре с RT.
В СМИ появилась информация о том, что Международная федерация футбола (ФИФА) намерена упростить правила смены спортивного гражданства. Игрок сможет перейти в другую сборную, если провёл не более трёх матчей за первую национальную команду.
Нововведение будет обсуждаться 18 сентября на конгрессе ФИФА.
Ранее сообщалось, что ФИФА закрыла дело в отношении президента Джанни Инфантино.