Колосков против упрощения процесса смены спортивного гражданства футболистов

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал возможные изменения в правилах натурализации футболистов.

«Лично я против таких нововведений. Всё-таки каждая федерация должна воспитывать собственных футболистов, которые будут защищать честь своей страны, той, где они родились и где в них были вложены большие средства. А это какая-то ерунда. Получается, чтобы несколько раз поменять сборную, футболисту необходимо сменить паспорт, а это тоже неправильно. Поэтому если ФИФА примет такое решение, то оно будет ошибочным», — отметил Колосков в разговоре с RT.

В СМИ появилась информация о том, что Международная федерация футбола (ФИФА) намерена упростить правила смены спортивного гражданства. Игрок сможет перейти в другую сборную, если провёл не более трёх матчей за первую национальную команду.

Нововведение будет обсуждаться 18 сентября на конгрессе ФИФА.

Ранее сообщалось, что ФИФА закрыла дело в отношении президента Джанни Инфантино.