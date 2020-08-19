Колосков поддерживает решение УЕФА проводить матчи Лиги наций без зрителей
- globallookpress.com
«Считаю, что это абсолютно правильное решение. В одной стране можно договориться проводить матчи со зрителями в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионах. В таких международных соревнованиях, где участвуют более 50 ассоциаций, правила должны быть едины. Если бы не было единого правила, в некоторых странах могли бы разрешить играть со зрителями, а в некоторых нет — это поставило бы в неравное положение все сборные», — приводит слова Колоскова ТАСС.
В рамках Лиги наций у сборной России запланированы матчи с Сербией, Венгрией и Турцией, которые должны пройти на своём поле 3 и 6 сентября и 11 октября соответственно. Выездные игры с Венгрией, Турцией и Сербией запланированы на 14 октября, 15 и 18 ноября соответственно.
Ранее сообщалось, что матчи сборной России по футболу в Лиге наций пройдут без зрителей.