Колосков поддерживает решение УЕФА проводить матчи Лиги наций без зрителей

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проводить запланированные на начало осени матчи Лиги наций при пустых трибунах.

«Считаю, что это абсолютно правильное решение. В одной стране можно договориться проводить матчи со зрителями в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионах. В таких международных соревнованиях, где участвуют более 50 ассоциаций, правила должны быть едины. Если бы не было единого правила, в некоторых странах могли бы разрешить играть со зрителями, а в некоторых нет — это поставило бы в неравное положение все сборные», — приводит слова Колоскова ТАСС.

В рамках Лиги наций у сборной России запланированы матчи с Сербией, Венгрией и Турцией, которые должны пройти на своём поле 3 и 6 сентября и 11 октября соответственно. Выездные игры с Венгрией, Турцией и Сербией запланированы на 14 октября, 15 и 18 ноября соответственно.

Ранее сообщалось, что матчи сборной России по футболу в Лиге наций пройдут без зрителей.