Названы стартовые составы «Уфы» и «Спартака» на матч третьего тура РПЛ

Стали известны составы «Уфы» и «Спартака», в которых команды начнут матч третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч, который стартует 19 августа в 16:00 мск на стадионе «Екатеринбург Арена», команды начнут в следующих составах:

«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Никитин, Йокич, Данченко, Неделчару, Алиев, Голубев, Карп, Жамалетдинов.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Умяров, Крал, Соболев, Понсе, Ларссон.

В составе московского клуба не оказалось новичка команды Александра Кокорина, который восстанавливается после повреждения икроножной мышцы.

Ранее Павлюченко заявил, что не верит в то, что «Уфа» намеренно проиграет «Спартаку» в РПЛ.