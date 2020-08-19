Названы стартовые составы «Уфы» и «Спартака» на матч третьего тура РПЛ

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Стали известны составы «Уфы» и «Спартака», в которых команды начнут матч третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Названы стартовые составы «Уфы» и «Спартака» на матч третьего тура РПЛ
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Матч, который стартует 19 августа в 16:00 мск на стадионе «Екатеринбург Арена», команды начнут в следующих составах:

«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Никитин, Йокич, Данченко, Неделчару, Алиев, Голубев, Карп, Жамалетдинов.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Умяров, Крал, Соболев, Понсе, Ларссон.

В составе московского клуба не оказалось новичка команды Александра Кокорина, который восстанавливается после повреждения икроножной мышцы.

Ранее Павлюченко заявил, что не верит в то, что «Уфа» намеренно проиграет «Спартаку» в РПЛ.

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