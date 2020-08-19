Павлюченко не верит в то, что «Уфа» намеренно проиграет «Спартаку» в РПЛ

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Бывший форвард «Спартака» Роман Павлюченко поделился ожиданиями от матча московской команды с «Уфой» в третьем туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Павлюченко не верит в то, что «Уфа» намеренно проиграет «Спартаку» в РПЛ
  • РИА Новости

«Если «Спартак» хочет быть в тройке или попасть в Лигу чемпионов, то обязан такие матчи выигрывать. «Уфа» может сдать матч? Нет, я знаю Вадима Евсеева. Он не станет такими вещами заниматься. Будет хороший матч. Чтобы не было разговоров про судейство, надо реализовывать свои моменты, забивать по два-три мяча», — цитирует Павлюченко Sport24.

Матч состоится 19 августа в Уфе, начало встречи — в 16:00 мск.

Ранее сообщалось, что «Наполи» рассматривает Джикию в качестве потенциальной замены Кулибали.

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