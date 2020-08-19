Павлюченко не верит в то, что «Уфа» намеренно проиграет «Спартаку» в РПЛ
- РИА Новости
«Если «Спартак» хочет быть в тройке или попасть в Лигу чемпионов, то обязан такие матчи выигрывать. «Уфа» может сдать матч? Нет, я знаю Вадима Евсеева. Он не станет такими вещами заниматься. Будет хороший матч. Чтобы не было разговоров про судейство, надо реализовывать свои моменты, забивать по два-три мяча», — цитирует Павлюченко Sport24.
Матч состоится 19 августа в Уфе, начало встречи — в 16:00 мск.
Ранее сообщалось, что «Наполи» рассматривает Джикию в качестве потенциальной замены Кулибали.