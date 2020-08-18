Футболист «Зенита» Ловрен заявил, что Дзюба ужасно говорит по-английски

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Защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен рассказал об общении с нападающим команды Артёмом Дзюбой.
Футболист «Зенита» Ловрен заявил, что Дзюба ужасно говорит по-английски
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Немного понимаю его. Даже когда Дзюба говорит речь перед началом матча. Он, конечно, пытается ещё на английском говорить. Но его английский ужасен», — цитирует Ловрена Sport24.

Ловрен, подписавший трёхлетний контракт с «Зенитом», выступал за английский «Ливерпуль» с 2014 года. В его активе 185 матчей за мерсисайдцев, в которых он забил восемь мячей и отдал пять голевых передач. В составе «Ливерпуля» он стал чемпионом АПЛ, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

Ранее Ловрен сравнил уровень РПЛ и АПЛ.

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