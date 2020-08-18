Ловрен: я готовлюсь к матчам в России так же серьёзно, как делал это в Англии

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Хорватский защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен сравнил уровень Российской премьер-лиги (РПЛ) и Английской премьер-лиги (АПЛ), где он играл за «Саутгемптон» и «Ливерпуль».
Ловрен: я готовлюсь к матчам в России так же серьёзно, как делал это в Англии
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Понятно, что скорости в России ниже, чем в Англии. Я много лет провёл в АПЛ и прекрасно понимаю, как там сложно играть. Понятно, что и статистика у меня здесь совершенно другая. Но в российской лиге есть сильные футболисты, которые могут изменить ход матча. Всех соперников нужно уважать. Могу сказать, что я готовлюсь к матчам в России так же серьёзно, как делал это в Англии. И если сохранять этот менталитет, то можно сказать, что в России играть проще. Но нужно постоянно работать. Думаю, что все футболисты это понимают. Если не будет тяжёлой работы на тренировках, не будет никакого успеха на поле. Всё просто», — приводит слова Ловрена Sport24.

В общей сложности 31-летний хорват провёл 162 матча в АПЛ и записал в свой актив семь забитых мячей и пять голевых передач.

В РПЛ он уже провёл два матча и записал в свой актив один гол.

Ранее Ловрен объяснил, почему он решил перейти из «Ливерпуля» в «Зенит».

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