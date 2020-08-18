СМИ: «Бавария» уволила тренера, обвиняемого в расизме

Мюнхенский футбольный клуб «Бавария» расстался с тренером молодёжной команды из-за обвинений в расизме в адрес специалиста.

Как сообщает Der Spiegel, стороны досрочно расторгли контракт по обоюдному согласию. При этом имя тренера не разглашается.

Отмечается, что специалист допускал расистские высказывания в адрес игроков в некоторых разговорах. Известно, что он работал с молодёжными командами «Баварии» с 2003 года, а в 2016 году был назначен спортивным директором команд от U9 до U15.

Ранее полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба высказался о проблеме расизма в современном мире.