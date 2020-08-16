Погба высказался о проблеме расизма в современном мире

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился мнением о проблеме расизма в современном мире.

«Действительно грустно смотреть на происходящее, видеть это снова и снова. Я хочу понять это. Хотел бы поговорить с расистами», — приводит слова Погба пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Он также подчеркнул, что уважает всех людей, вне зависимости от цвета их кожи. По его мнению, в футболе тоже следует придерживаться уважению ко всему.

«Я темнокожий. Мать родом из Африки, из Гвинеи. Но я родился в Париже. Я темнокожий, но ощущаю себя французом. Другие должны это уважать. Цвет кожи не определяет человека», — добавил Погба.

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА) за введение практики преклонения колена во время исполнения гимна перед началом матчей регулярного чемпионата в знак борьбы с расизмом.