Трамп раскритиковал НБА из-за преклонения колена
- Reuters
«Посмотрите на баскетбольные рейтинги. Они упали до очень низких показателей. Очень, очень низкие показатели. Появилось отвращение к НБА, в том числе из-за способа, как они всё это делают. Так что я думаю, что у НБА проблемы. Большие проблемы. Их проблемы больше, чем они сами думают», — приводит слова Трампа Eurohoops.
Баскетболисты и тренеры команд договорились преклонять колено в знак поддержки движения Black Lives Matter за социальную и расовую справедливость в США.
Ранее сообщалось, что дабл-дабл Леброна Джеймса помог «Лейкерс» обыграть «Денвер» в матче НБА.