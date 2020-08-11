Трамп раскритиковал НБА из-за преклонения колена

Президент США Дональд Трамп подверг критике Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА) за введение практики преклонения колена во время исполнения гимна перед началом матчей регулярного чемпионата.

«Посмотрите на баскетбольные рейтинги. Они упали до очень низких показателей. Очень, очень низкие показатели. Появилось отвращение к НБА, в том числе из-за способа, как они всё это делают. Так что я думаю, что у НБА проблемы. Большие проблемы. Их проблемы больше, чем они сами думают», — приводит слова Трампа Eurohoops.

Баскетболисты и тренеры команд договорились преклонять колено в знак поддержки движения Black Lives Matter за социальную и расовую справедливость в США.

Ранее сообщалось, что дабл-дабл Леброна Джеймса помог «Лейкерс» обыграть «Денвер» в матче НБА.