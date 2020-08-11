Трамп раскритиковал НБА из-за преклонения колена

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Президент США Дональд Трамп подверг критике Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА) за введение практики преклонения колена во время исполнения гимна перед началом матчей регулярного чемпионата.
Трамп раскритиковал НБА из-за преклонения колена
  • Reuters

«Посмотрите на баскетбольные рейтинги. Они упали до очень низких показателей. Очень, очень низкие показатели. Появилось отвращение к НБА, в том числе из-за способа, как они всё это делают. Так что я думаю, что у НБА проблемы. Большие проблемы. Их проблемы больше, чем они сами думают», — приводит слова Трампа Eurohoops.

Баскетболисты и тренеры команд договорились преклонять колено в знак поддержки движения Black Lives Matter за социальную и расовую справедливость в США.

Ранее сообщалось, что дабл-дабл Леброна Джеймса помог «Лейкерс» обыграть «Денвер» в матче НБА.

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