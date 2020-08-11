Дабл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» обыграть «Денвер» в матче НБА
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Встреча, проходившая в закрытом кампусе НБА в Орландо, завершилась со счётом 124:121 в пользу «Лейкерс».
Лучшую результативность в матче продемонстрировал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 29 очков, 12 передач. Энтони Дэвис набрал 27 очков, шесть подборов и пять передач. В составе «Денвера» самым результативным стал Пи Джей Дозьер — 18 очков.
«Лос-Анджелес Лейкерс» досрочно выиграл Западную конференцию, «Денвер Наггетс» занимает третье место.
Ранее сообщалось, что «Клипперс» проиграл «Бруклину» в матче НБА, несмотря на 39 очков Леонарда.