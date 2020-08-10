«Клипперс» проиграл «Бруклину» в матче НБА, несмотря на 39 очков Леонарда

Короткая ссылка
«Лос-Анджелес Клипперс» потерпел поражение от «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Клипперс» проиграл «Бруклину» в матче НБА, несмотря на 39 очков Леонарда
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 129:120 в пользу «Нетс».

В составе «Бруклина» дабл-дабл из 27 очков и 13 ассистов оформил Карис Ле Верт. Ещё 25 очков в активе Джо Харриса. Тайлер Джонсон набрал 21 очко, а Гаретт Тепмл — 19 очков. Джаретт Аллен записал в свой актив дабл-дабл из 16 очков и 16 подборов.

За «Клипперс» 39 очков набрал Кавай Леонард. Ещё 18 очков в активе Лу Уильямса.

В других матчах игрового дня «Оклахома-Сити Тандер» победил «Вашингтон Уизардс» (121:103), «Торонто Рэпторс» обыграл «Мемфис Гриззлиз» (108:99), «Нью-Орлеан Пеликанс» потерпел поражение от «Сан-Антонио Спёрс» (113:122), «Бостон Селтикс» в овертайме взял верх над «Орландо Мэджик» (122:119), «Портленд Трэйл Блэйзерс» обыграл «Филадельфия Сиксерс» (124:121), «Сакраменто Кингз» уступил «Хьюстон Рокетс» (112:129).

Ранее сообщалось, что НБА может отложить старт нового сезона из-за желания играть со зрителями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить