«Клипперс» проиграл «Бруклину» в матче НБА, несмотря на 39 очков Леонарда

«Лос-Анджелес Клипперс» потерпел поражение от «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счётом 129:120 в пользу «Нетс».

В составе «Бруклина» дабл-дабл из 27 очков и 13 ассистов оформил Карис Ле Верт. Ещё 25 очков в активе Джо Харриса. Тайлер Джонсон набрал 21 очко, а Гаретт Тепмл — 19 очков. Джаретт Аллен записал в свой актив дабл-дабл из 16 очков и 16 подборов.

За «Клипперс» 39 очков набрал Кавай Леонард. Ещё 18 очков в активе Лу Уильямса.

В других матчах игрового дня «Оклахома-Сити Тандер» победил «Вашингтон Уизардс» (121:103), «Торонто Рэпторс» обыграл «Мемфис Гриззлиз» (108:99), «Нью-Орлеан Пеликанс» потерпел поражение от «Сан-Антонио Спёрс» (113:122), «Бостон Селтикс» в овертайме взял верх над «Орландо Мэджик» (122:119), «Портленд Трэйл Блэйзерс» обыграл «Филадельфия Сиксерс» (124:121), «Сакраменто Кингз» уступил «Хьюстон Рокетс» (112:129).

Ранее сообщалось, что НБА может отложить старт нового сезона из-за желания играть со зрителями.