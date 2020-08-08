Источник: НБА может отложить старт нового сезона из-за желания играть со зрителями

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) во время обсуждений с командами настаивает на том, что приоритетный вариант на сезон-2020/21 — проведение 82 матчей в регулярном чемпионате и присутствие болельщиков на максимально возможном их количестве.

НБА по-прежнему намерена начать новый сезон 1 декабря, сообщает ESPN. Но при этом лига готова отложить старт чемпионата, если будет уверена, что это позволит начать соревнования со зрителями на трибунах.

Лига может отложить старт на День Мартина Лютера Кинга (18 января 2021 года) или на более позднюю дату в феврале или марте.

Ранее сообщалось, что «Сакраменто» прервал серию поражений в НБА, победив «Нью-Орлеан».