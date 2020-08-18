Гэтжи заявил, что готов провести все пять раундов боя с Нурмагомедовым

Временный чемпион UFC в лёгкой весовой категории Джастин Гэтжи рассказал, что он готов провести полные пять раундов титульного поединка с действующим чемпионом Хабибом Нурмагомедовым.

«Конечно, я готов к пяти раундам в октагоне. Моя основная задача — держать правильную дистанцию, которая не позволит ему атаковать. У меня хорошие навыки борьбы в плане ухода от тейкдаунов, поэтому я буду их использовать», — приводит слова Гэтжи ТАСС.

Титульный поединок Нурмагомедова и Гэтжи запланирован на 24 октября в рамках турнира UFC 254.

Ранее Нурмагомедов признался, что хотел бы провести поединок с Фергюсоном.