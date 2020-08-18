Гэтжи заявил, что готов провести все пять раундов боя с Нурмагомедовым

Короткая ссылка
Временный чемпион UFC в лёгкой весовой категории Джастин Гэтжи рассказал, что он готов провести полные пять раундов титульного поединка с действующим чемпионом Хабибом Нурмагомедовым.
Гэтжи заявил, что готов провести все пять раундов боя с Нурмагомедовым
  • @khabib_nurmagomedov
  • Instagram

«Конечно, я готов к пяти раундам в октагоне. Моя основная задача — держать правильную дистанцию, которая не позволит ему атаковать. У меня хорошие навыки борьбы в плане ухода от тейкдаунов, поэтому я буду их использовать», — приводит слова Гэтжи ТАСС.

Титульный поединок Нурмагомедова и Гэтжи запланирован на 24 октября в рамках турнира UFC 254.

Ранее Нурмагомедов признался, что хотел бы провести поединок с Фергюсоном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить