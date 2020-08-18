«Каролина» без Свечникова проиграла «Бостону» в матче плей-офф Кубка Стэнли

«Каролина Харрикейнз» потерпел поражение от «Бостон Брюинз» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.

Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу «Брюинз».

Победу «Бостону» принесли шайбы Джейка Дебраска, оформившего дубль, а также Коннора Клифтона и Брэда Маршана.

«Каролина» ответила шайбами Джастина Уильямса, Джордана Мартинука и Теуво Терявяйнена. Андрей Свечников участия в матче не принимал.

Счёт в серии до четырёх побед стал 3:1 в пользу «Бостона». Пятая игра состоится 19 августа.

Ранее сообщалось, что «Тампа» одолела «Коламбус» в матче плей-офф НХЛ.