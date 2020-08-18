«Тампа» одолела «Коламбус» в матче плей-офф НХЛ, Василевский отразил 28 бросков

Короткая ссылка
Клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Тампа» одолела «Коламбус» в матче плей-офф НХЛ, Василевский отразил 28 бросков
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «молний» отличились Баркли Гудроу и Янни Гурд. У «Блю Джекетс» единственную шайбу забросил Кэм Аткинсон.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 28 бросков из 29.

Что касается других игроков «Лайтнинг» из России: форвард Никита Кучеров провёл на льду 18 минут 17 секунд, а защитник Михаил Сергачёв сыграл 17 минут 32 секунды.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников пропустит четвёртый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Бостон Брюинз».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить