«Тампа» одолела «Коламбус» в матче плей-офф НХЛ, Василевский отразил 28 бросков

Клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «молний» отличились Баркли Гудроу и Янни Гурд. У «Блю Джекетс» единственную шайбу забросил Кэм Аткинсон.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 28 бросков из 29.

Что касается других игроков «Лайтнинг» из России: форвард Никита Кучеров провёл на льду 18 минут 17 секунд, а защитник Михаил Сергачёв сыграл 17 минут 32 секунды.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников пропустит четвёртый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Бостон Брюинз».