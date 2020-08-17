Свечников пропустит четвёртый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Бостоном»

Российский нападающий «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников пропустит четвёртый матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Бостон Брюинз».

«Это прискорбно. Свечников пропустит предстоящую игру. Думаю, он получил травму из-за качества льда в том месте, там была каша», —приводит слова главного тренера «Харрикейнз» Рода Бриндамора TSN.

Россиянин получил повреждение в третьем периоде в столкновении с защитником «Бостона» Здено Харой.

На данный момент «Бостон» ведёт в серии со счётом 2:1.

Ранее тренер «Каролины» прокомментировал травму Свечникова.