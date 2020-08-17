Гендиректор «Спартака» отреагировал на проверку арбитров Казарцева и Еськова на полиграфе

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал успешную проверку на полиграфе главного арбитра матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» (2:2) Василия Казарцева и видеоассистента Алексея Еськова.

«Рад, что в РФС среагировали. В целом комментировать это не особо хочется. Проверка на полиграфе не выявила ничего подозрительного? Мы ничего плохого и не подозревали. Речь шла только о профессиональных качествах», — цитирует Газизова «Чемпионат».

В матче «Спартак» — «Сочи» в ворота москвичей были назначены два спорных пенальти, решающий из которых на 88-й минуте встречи позже был официально признан РФС ошибочным. После этого Еськов и главный арбитр матча Василий Казарцев успешно прошли проверку на полиграфе, но при этом Казарцев всё равно был отстранён от работы на неопределённое время.

Ранее сообщалось, что Еськов избежал наказания по итогам проверки на полиграфе.