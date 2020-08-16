СБР выразил соболезнования в связи со смертью Алексашина

Союз биатлонистов России (СБР) выразил соболезнования в связи со смертью бывшего вице-президента организации Дмитрия Алексашина.

«С момента основания СБР и до своих последних дней Дмитрий Яковлевич не мыслил себя вне биатлонной семьи. Даже когда болезни начинали одолевать, он находил в себе силы приходить на работу, общаться с коллегами из регионов, ответственным за связь с которыми он был более 20 лет. После случившегося неделю назад инсульта он уже не смог оправиться. СБР выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Дмитрия Яковлевича», — говорится в сообщении на сайте союза.

Алексашин занимал должность вице-президента СБР с 1992 по 2009 год, а с 2009-го являлся членом правления организации.

Ранее Дмитрий Губерниев отреагировал на смерть бывшего вице-президента СБР Алексашина.