Губерниев отреагировал на смерть бывшего вице-президента СБР Алексашина

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал смерть бывшего вице-президента Союза биатлонистов России (СБР) Дмитрия Алексашина.

«Умер Дмитрий Алексашин, один из многолетних руководителей СБР. Когда Тихонов сидел в тюрьме, потом скрывался в Австрии, именно Алексашин был фактическим президентом СБР! Много работал на благо биатлона! Светлая память!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Алесашин занимал должность вице-президента СБР с 1992 по 2009 год, а с 2009 года являлся членом правления организации.

Ранее сообщалось, что умер бывший вице-президент СБР Алексашин.