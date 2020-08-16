Губерниев отреагировал на смерть бывшего вице-президента СБР Алексашина
- РИА Новости
«Умер Дмитрий Алексашин, один из многолетних руководителей СБР. Когда Тихонов сидел в тюрьме, потом скрывался в Австрии, именно Алексашин был фактическим президентом СБР! Много работал на благо биатлона! Светлая память!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.
Алесашин занимал должность вице-президента СБР с 1992 по 2009 год, а с 2009 года являлся членом правления организации.
Ранее сообщалось, что умер бывший вице-президент СБР Алексашин.