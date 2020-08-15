Соболев рассказал, как помог потерявшему сознание футболисту «Ахмата»

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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал, как помог потерявшему сознание защитнику грозненского «Ахмата» Зорану Нижичу во время матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Соболев рассказал, как помог потерявшему сознание футболисту «Ахмата»
  • © spartak.com

«Понсе принял мяч, отпустил и пробил. Попал ему в лицо. Он сразу упал, я подошёл, затолкал пальцы ему в рот, чтобы он не сомкнул челюсть, и положил его на бок. Потом уже подошли врачи. Конечно, жалко его, что так получилось, но это футбол. Он спас свою команду в этом моменте, если бы не он, был бы гол», — цитирует Соболева «Спорт-Экспресс».

Эпизод произошёл в штрафной площади «Ахмата» на 60-й минуте встречи. После удара форварда «Спартака» Александра Соболева мяч попал в голову Нижичу. Зоран упал и не мог подняться без помощи медиков, которые увезли его с поля на каре.

Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу «Спартака».

Ранее Шамиль Лахиялов заявил, что не верит в способность «Спартака» подняться в призовую тройку РПЛ.

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