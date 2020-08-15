Лахиялов не верит в способность «Спартака» подняться в призовую тройку РПЛ

Бывший игрок «Терека» и «Анжи» Шамиль Лахиялов заявил, что не видит «Спартак» в тройке сильнейших чемпионата России.

По его мнению, «Зенит», «Локомотив», ЦСКА и «Краснодар» выглядят «гораздо мощнее и солиднее».

«В составе «Спартака» играет в основном молодёжь. Да, она перспективная, но, чтобы решать самые высокие задачи, нужны всё-таки опытные игроки с духом победителя. У «Краснодара» тоже молодёжь, но она сыгранная за несколько лет, а в «Спартаке» конструктор только начинает строиться. Средний возраст команды (23—24 года) не располагает к решению глобальных задач. В перспективе «Спартак», возможно, будет претендовать на тройку, а в этом сезоне — вряд ли», — приводит слова Лахиялова «Евро-Футбол.Ру».

Ранее сообщалось, что тренер «Спартака» Андреас Хинкель доволен игрой команды в матче с «Ахматом».