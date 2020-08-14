Тренер «Спартака» Хинкель доволен игрой команды в матче с «Ахматом»

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Помощник главного тренера «Спартака» Андреас Хинкель прокомментировал победу команды над грозненским «Ахматом» в матче второго тура Российской премьер-лиги.
Тренер «Спартака» Хинкель доволен игрой команды в матче с «Ахматом»
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«Очень важно, что мы продолжили гнуть свою линию. Во втором тайме наконец реализовали свои шансы. Мы заслужили эту победу. Маленькими шагами пришли к этому результату. Важно, что команда показала характер и страсть после незасчитанных голов в первом тайме», — приводит слова Хинкеля «Чемпионат».

Он отметил, что в целом игра команде удалась, но присутствовали отдельные индивидуальные ошибки.

«Но в конечном счёте всё обошлось. Сегодняшние комбинации — результат того, что мы готовили на тренировках. Мы хорошо разобрали игру соперника. Планируем подготовку к игре и обсуждаем всё вместе с Тедеско и Урванчки. Эту победу заслужили все, кто является частью команды. Разделять не вижу смысла», — добавил специалист.

«Спартак» победил «Ахмат» со счётом 2:0.

Ранее сообщалось, что Джикия попросил не задавать игрокам «Спартака» вопросы о судействе.

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