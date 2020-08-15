Путин назвал долгожданным событием Кубок президента РФ по гребле на байдарках и каноэ

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей Кубка президента РФ по гребле на байдарках и каноэ.
Путин назвал долгожданным событием Кубок президента РФ по гребле на байдарках и каноэ
  • РИА Новости

«Традиционная президентская регата — всегда большое, долгожданное событие для любителей этого зрелищного вида спорта, и потому отрадно, что она вновь объединяет в Москве, на гребном канале в Крылатском сильных, талантливых спортсменов из разных стран, которым в ближайшие дни предстоит продемонстрировать мастерство и командную сплоченность, проявить характер и волю», — приводит слова Путина сайт Кремля.

Он также выразил уверенность, что развлекательная программа соревнований вызовет особый интерес зрителей.

Турнир пройдёт с 15 по 16 августа в Москве.

Ранее хорватский защитник «Зенита» Деян Ловрен признался, что хранит на телефоне фотографию с Путиным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить