Путин назвал долгожданным событием Кубок президента РФ по гребле на байдарках и каноэ

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей Кубка президента РФ по гребле на байдарках и каноэ.

«Традиционная президентская регата — всегда большое, долгожданное событие для любителей этого зрелищного вида спорта, и потому отрадно, что она вновь объединяет в Москве, на гребном канале в Крылатском сильных, талантливых спортсменов из разных стран, которым в ближайшие дни предстоит продемонстрировать мастерство и командную сплоченность, проявить характер и волю», — приводит слова Путина сайт Кремля.

Он также выразил уверенность, что развлекательная программа соревнований вызовет особый интерес зрителей.

Турнир пройдёт с 15 по 16 августа в Москве.

Ранее хорватский защитник «Зенита» Деян Ловрен признался, что хранит на телефоне фотографию с Путиным.